Depois de Fifa, Jogos Universitários Brasileiros terão torneio de LoL

Em sua 65ª edição, o Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) terá pela primeira vez uma competição coletiva de jogos eletrônicos. Depois da estreia do Fifa em Cuiabá no ano passado, Goiânia receberá torneio de League of Legends (LoL), um jogo de estratégia online com mais de 100 milhões de adeptos por todo o mundo.

"Estamos sempre acompanhando a evolução dos esportes. Depois do sucesso que foi o Fifa ano passado, decidimos incluir o LoL também no JUBs", diz Lucas Pontes, diretor de marketing e comunicação da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). "Muitos atletas que praticam futsal, basquete, handebol, também jogam algum game. Foi buscando atender essa demanda dos universitários que incluímos e estamos aumentando os esportes eletrônicos nos jogos", completa.

No JUBS de 2016, o campeonato de Fifa contou com 3 competidoras no feminino e 13 participantes no masculino. Na edição passada, a Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) foi a grande vencedora, nos dois naipes. Neste ano, o feminino ganhou mais uma competidora e o masculino quase dobrou, saltando para 24 participantes.

Para o campeonato de LoL, foram selecionadas oito equipes composta de cinco integrantes em cada. A chave A é composta por Unochapecó-SC, UFS-SE, UFMA-MA e UFRPE-PE. E a chave B tem UNB-DF, UFG-GO, Unicamp-SP e UFRN-RN.

JUBs 2017

O Jogos Universitários Brasileiros deste ano será realizado de 19 a 29 de outubro, com a participação de instituições privadas e públicas. O JUBs contará com 20 modalidades esportivas, sendo 15 individuais e cinco coletivas: futsal, handebol, vôlei, basquete, judô, taekwondo, atletismo, tênis de mesa, xadrez, JUBs Acadêmico, badminton, vôlei de praia, basquete 3 x 3, natação, tênis e esportes eletrônicos, com os jogos Fifa 2017 e League of Legends. No paradesporto, serão contempladas as modalidades natação, tênis de mesa e atletismo.