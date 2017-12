Disneyworld vai ganhar arena para receber eventos de esportes eletrônicos

O Walt Disney World, complexo de lazer localizado na Florida (Estados Unidos) vai ganhar em breve uma arena para competições de e-sports. O espaço já está quase conclusído e vai ficar no parque de Orlando, sede da companhia. As informações foram publicadas pela revista Forbes.

A arena com 300 mil metros quadrados e 8 mil cadeiras será parte do Complexo Wide World of Sports e tem previsão de entrar em operação em janeiro de 2018. O local terá vários propósitos, entre eles a execução de campeonatos de e-sports. O local terá capacidae ainda para receber partidas de basquete e de vôlei.

Segundo a reportagem, a intenção do grupo Disney é atrair jovens jogadores que poderiam disputar provas no local - e acompanhados de suas famílias, trazer lucros para o parque, que tem ainda um complexo hoteleiro.