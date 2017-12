Doador misterioso entrega R$ 90 mil a jogadores brasileiros de Counter Strike

Um doador misterioso identificado apenas por "A" pegou de surpresa (para o lado bom) dois brasileiros jogadores profissionais de Counter Strike - Lincoln "fnx" Lau e Henrique "HEN1" Teles, ambos pertencentes à equipe Immortals.

Durante uma transmissão ao vivo de Lau pelo Twich (a maior plataforma online de vídeo e streaming de games), o doador depositou para o brasileiro uma quantia equivalente a R$ 60 mil. Nestas transmissões, para incentivar o jogador, é comum que fãs do game e do canal façam, em tempo real, pequenas doações, que raramente ultrapassam R$ 100. As informações são do

Após doar a bolada para Lau - que tuitou em agradecimento, dizendo não estar entendendo nada - o mesmo doador depositou mais o equivalente a R$ 30 mil para Teles, que também agradeceu a generosidade via Twitter.

Na comunidade de gamers, existe uma suspeita de que "A" seja, na realidade, doador que já distribuiu milhares de dólares a jogadores de Counter Strike e tem até página no Facebook, onde é conhecido pelo nick "Motar 2k". Ele se intitula o "melhor doador de todos os tempos" e já é conhecido entre os jogadores desde 2014.

Em um post naquele ano, feito em um fórum de CS, Motar 2k esclareceu: "Inicialmente, alguns dos moderadores do meu canal me falaram para ver certos jogadores e, se gostei do que vi, eu doaria para eles.

Confira, abaixo, a surpresa de Lau no momento em que recebeu a doação, durante a transmissão: