E-Sports serão '2º esporte de mais sucesso no Brasil', opina advogado do Palmeiras

O crescimento dos e-Sports no Brasil impressiona. Antes desprezado e considerado apenas um divertimento, o esporte está se profissionalizando cada vez mais e, a cada dia, ganha novos entusiastas, como por exemplo Ronaldo Fenômeno, que virou sócio em uma equipe. Todo esse crescimento não é por acaso. André Sica, advogado especialista em direito desportivo, que está trabalhando com a Associação Brasileira de Clubes de e-Sports e também fornece serviços para clubes como o Palmeiras, esse novo nicho só tende a crescer.

"Se as pessoas conhecessem melhor, iam verificar que a profissionalização dos e-Sports caminha a passos largos. Hoje, em termos de profissionalização, o segmento já evolui tranquilamente para ser o segundo esporte mais bem organizado do país. E, se tudo certo, o segundo esporte melhor remunerado e de maior sucesso no Brasil", opinou o empolgado advogado, que acredita que apenas o futebol não será superado.

De acordo com dados da Associação, os e-Sports, apesar de estarem no mercado há pouco tempo, já são um sucesso e as suas transmissões já superam eventos como jogos de vôlei na tv paga. Diante de todo esse crescimento, a ESPN divulgou, nos últimos dias, que terá uma programação voltada a esse público, com até três programas em sua grade sendo destinada exclusivamente para quem gosta de games e se interessa pelo assunto.