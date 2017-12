EA já destaca Neymar no PSG em Fifa-18; craque perde destaque em PES

A ida de Neymar para o Paris Saint-Germain também está movimentando os bastidores do mundo dos games de futebol, que serão lançados neste ano. Enquanto a EA Sports, produtora de Fifa-18, comemora - a empresa divulgou um vídeo de Neymar com a camisa do PSG no game, minutos após a apresentação oficial do jogador, em Paris (assista abaixo) - a Konami, desenvolvedora de Pro Evolution Soccer (2018), lamenta.

Isso porque o Barcelona FC é parceiro oficial do PES - e em quase todos os vídeos divulgados pela Konami, Neymar aparece em destaque junto dos demais jogadores do Barça. Além disso, uma das capas do game já divulgadas traz o brasileiro junto com Messi, Suárez, Iniesta e outros ex-companheiros.

A Konami será obrigada, portanto, a remover todas essas referências no material de divulgação do game, que será lançado no dia 12 de setembro.

A EA, por outro lado, celebra Neymar no PSG e não deve deixar passar a oportunidade de utilizar a imagem do craque vestindo a nova camisa em Fifa-18, cuja principal estrela das capas já divulgadas até agora é o português Cristiano Ronaldo.

O próprio vídeo celebrando a chegada de Neymar à França foi encarado pelos jogadores como uma "provocação" à Konami. FIFA 18 estará disponível em 29 de setembro, já com o brasileiro relacionado no elenco da equipe francesa.

Vale ressaltar que ambos os clubes - Barcelona e PSG - estão presentes nos dois games de futebol.