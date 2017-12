EA Sports confirma regional do Fifa-18 em Barcelona; confira!

A primeira etapa classificatória para o Mundial do Fifa-18 será em Barcelona. A confirmação aconteceu nesta quarta-feira, pelo twitter oficial da EA Sports. Com sede definida, o torneio será realizado entre os dias 26 e 28 de janeiro.

A etapa contará com a participação de uma série de gamers brasileiros, entre eles Senna do Boné, campeão da E-Cup de Fifa-18, e Wendell Lira, vencedor do Prêmio Puskás de 2015. A competição também levará para Barcelona os classificados: NSE Vini, NSE Spiderkong, R3 Hunter CE93, IKin6l Edson, PlayArtGui, UTBR FifArtur07, NSE Mlobao e Leo Faiçal.

