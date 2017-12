EA Sports vai disponibilizar Fifa 17 de graça em serviços de assinatura

Os assinantes dos serviços do estúdio de games EA Sports - o EA Access, que permite acesso a jogos de Xbox One, e o Origin Access, para quem joga no PC - terão acesso, a partir do dia 21 de abril, a Fifa 17. Por ano, os serviços custam, lá fora, US$ 29,99 e US$ 4,99.

Traduzindo: será uma oportunidade de jogar o premiado game pagando muito menos do que ele custa se for adquirido. Enquanto a assinatura estiver valendo, vai dar para jogar Fifa-17 de graça, e na sua versão mais completa.

Oficialmente, apenas o EA Access está disponível no Brasil, a R$ 10 por mês (ou você pode economizar ainda mais com uma assinatura anual de R$ 59).

Muitos jogadores, no entanto, acessam o Origin Access com contas abertas no exterior - e em breve, promete a EA, a plataforma vai desembarcar por aqui.