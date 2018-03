ELS One: um dos maiores campeonatos de e-Sports chega ao Brasil

Chega ao Brasil um dos maiores campeonatos de Counter Strike: Global Offensive do mundo, o ESL One Belo Horizonte 2018. O Mineirinho, Estádio Jornalista Felipe Drummond, localizado em Belo Horizonte, abrirá suas portas ao público de 15 a 17 de junho de 2018, com as oito melhores equipes de CS:GO batalhando pela maior parte do prêmio de US$ 200 mil, cerca de R$ 664 mil.

+ Novidade: programa de e-Sports estreia nesta terça-feira no Youtube

+ Versão mobile do game 'Battlegrounds' está disponível

+ Primeiras impressões: Novo trailer de 'God of War' mostra novidades

"Não é nenhuma surpresa que estamos voltando ao Brasil depois de uma estreia tão bem-sucedida da Final da 4ª Temporada da Pro League de CS:GO na região em 2016. A incrível multidão de milhares de fãs torcendo por seus heróis locais da SK Gaming, provou o grande potencial do país para ser o coração da comunidade de CS:GO na América do Sul. Mal podemos esperar para voltar! Estamos esperando um evento verdadeiramente lendário", comenta Ulrich Schulze, vice-presidente sênior de produtos da ESL.

"Estamos muito entusiasmados em anunciar a ESL One Belo Horizonte 2018. Isso significa muito para a região, pois promoverá definitivamente o crescimento da cena local de esports e inspirará mais jogadores a participar dos torneios de base da ESL, perseguindo o seu sonho para também se tornar uma lenda e seguir os passos de seus heróis", comemora Leo De Biase, CEO da ESL Brasil.

"A Intel aposta e acredita no mercado de esports no Brasil e no mundo. A etapa do ESL One em Belo Horizonte é uma grande oportunidade para os fãs acompanharem de perto os principais jogadores do planeta. Todas as equipes terão à disposição o máximo de desempenho dos processadores Intel® Core® i7 de oitava geração e isso faz uma grande diferença nos eventos de esports, estúdios e nas transmissões dos games", avalia Carlos Augusto Buarque, diretor de Marketing da Intel Brasil.

Os ingressos começam a ser vendidos a partir de quinta-feira, 29 de março, às 17h, horário de Brasília, e terão preço entre R$45 e R$280.