Em campeonato de CS:GO, meninas ganham prêmio maior do que meninos

A PowerLounge Cup de Counter Strike chega a sua fase decisiva hoje, com a decisão da final feminina e as semifinais e final masculinas. Entre os prêmios, R$ 11 mil - e depois do sucesso da campanha promovida pelas jogadoras, o torneio feminino terá R$ 10 mil em premiação, sendo R$ 5 mil para a campeã. Os homens disputarão R$ 1 mil.

Depois do sucesso da campanha "Fechado com as Minas", que teve a participação de vários jogadores de destaque brasileiros, foi adotada a premiação maior para as jogadoras. O tema surgiu para que fosse aumentada a visibilidade das jogadoras no cenário brasileiro de games. O Fera contou aqui para você.

A iniciativa foi transmitida na internet, e consistiu em uma maratona de 24 horas, que terá duração de sete dias e troca de jogadores/streamers a cada três horas, onde os fãs puderam fazer doações.

Todo o valor arrecadado foi destinado às premiações das meninas. A decisão feminina reunirá as duas grandes equipes favoritas, AlienTech e Team One Red, e as provas acontecem em Santana, zona norte da capital paulista.