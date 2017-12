Em novo modo, é possível jogar Fifa com craques em vários momentos da carreira

Uma das grandes novidades do Fifa 18 acaba de ser anunciada. O jogo, considerado o mais popular de futebol em todo o mundo, aposta no saudosismo para sua nova versão. Através do modo "Ídolos", é possível jogar com craques consagrados em diferentes momentos na carreira.

Por exemplo, é possível jogar com três versões de Pelé, sendo elas em 1958, 1962 e no auge, em 1970, quando ele atinge o rating de 98. Além do "rei do futebol", outros craques também estão no novo modo, caso de Ronaldo, Ronaldinho, Diego Maradona, Thierry Henry, Rio Ferdinand, além do lendário goleiro Lev Yashin.

O modo, criado dentro do Ultimate Team, pode ser testado a partir de 29 de setembro, quando a EA Sports lança o jogo oficialmente. Fifa 18 terá versões para Playstation 3 e 4, Xbox 360 e One, PC, além do recém-lançado Nintendo Switch.