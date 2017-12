Equipe alemã bi mundial de Counter Strike vem ao Brasil para encontrar fãs

A equipe alemã SK Gaming - composta, no seu time de Counter Strike, por uma formação 100% brasileira - virá ao País e encontrará seus fãs nos dias 28, 29 e 30 de julho. O evento se chama "Encontro com as Lendas", e vai ter ainda uma competição reunindo os oito principais times do Brasil.

O Encontro com as Lendas acontecerá na MAX5, arena de e-sports em São Paulo, e estarão presentes os cinco brasileiros da SK: Gabriel “FalleN” Toledo, Marcelo “coldzera” David, Epitácio “TACO” Filho, Fernando “fer” Alvarenga e João “felps” Vasconcellos, além do técnico Ricardo "dead" Sinigaglia.

Os fãs, que poderão tirar fotos e pegar autógrafos do time, também terão a chance única de jogar ao lado dos astros da SK, e concorrerão a prêmios. Já a competição reunindo os times brasileiros vai distribuir R$ 25 mil - e o time campeão, por sua vez, vai enfrentar a própria SK.

"Para nós da SK, encontrar com nossos fãs brasileiros é o momento mais importante profissionalmente, pois são eles que nos apoiam e é por eles que nos esforçamos para, pelo menos, uma vez por ano, estar com quem torce tanto pela gente. Estou muito ansioso para este evento", afirmou FalleN, estrela do time.