Equipe brasileira de LoL Red Canids ganha emoji exclusivo no Twitter

A partir desta quarta-feira, a equipe de eSports brasileira Red Canids (@REDCanids) terá um emoji especial no Twitter desenvolvido para o Mid-Season Invitational (MSI). O MSI é o mundialito do game League of Legends (LoL), que é organizado pela desenvolvedora Riot (@riotgames) que acontece pela primeira vez no Brasil este ano.

O campeonato acontece a partir desta sexta (28), em São Paulo e Rio de Janeiro, e vai até o dia 21 de maio e a Red Canids, que venceu o Campeonato Brasileiro de LoL, é a representante nacional no evento, que contará com equipes de 12 países - entre elas a SKT, da qual pertence o lendário sul-coreano 'Faker', considerado o melhor do mundo na modalidade, e que vem ao Brasil pela primeira vez.

O emoji da Red Canids traz a figura de um lobo guará vermelho, símbolo da equipe, e estará disponível até 22 de maio em todos os Tweets, desde que se use as hashtags #REDWIN e #GoRED. É a primeira vez na América Latina que um time do game League of Legends ganha um emoji no Twitter.

O perfil da equipe no Twitter fará diariamente transmissões ao vivo do campeonato por Periscope, inclusive em 360 graus, com sessões de perguntas e respostas e bastidores da competição.