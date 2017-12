Equipe brasileira se classifica para Copa do Mundo de Overwatch

Já estão definidos os 32 países que estarão presentes na segunda edição da Copa do Mundo de Overwatch - e o Brasil estará entre eles.

A Blizzard Entertainment (produtora do game) observou os 100 melhores jogadores de cada país em todos os continentes, e, depois de um período de levantamento, a soma da pontuação de todos eles gerou uma classificação nacional.

A boa notícia é que os brasileiros fecharam a lista na 19ª colocação, com uma média de 4.071 pontos. A China levou o primeiro lugar com uma média de 4550 pontos, superando a Coréia do Sul, campeã do ano passado.

Agora, será aberto um período de votação, com a participação de jogadores e especialistas, para que se feche quais jogadores, divididos em equipes, representarão cada país.

As 32 equipes vão estar divididas em quatro grupos e as duas melhores vão direto para a final, durante a feira BlizzCon, em Anaheim, na Califórnia, em novembro.

Na primeira edição da Copa, a equipe vitoriosa foi a Coréia do Sul. A equipe do Brasil, liderada pelo gamer e youtuber BRKsEdu, foi eliminada na fase de grupos, onde jogou contra Espanha, Suécia e Canadá.