Equipe de e-sports de Ronaldo Fenômeno estreia com pé esquerdo em torneio

A CNB, uma das maiores equipes de jogos eletrônicos do Brasil, que tem como um de seus dirigentes o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, não estreou bem no 1° Split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) desta temporada. A eliminação precoce, que deixou o time fora das semifinais, foi ainda mais sentida porque a equipe é atual vice-campeã brasileira, e manteve neste ano todo o elenco de 2016.

O time conquistou apenas uma vitória em toda fase classificatória e está fora das semifinais. Com a eliminação, também fica de fora do Mid-Season Invitational (MSI) de LoL no Brasil, que é o segundo maior torneio da modalidade no planeta, que começa em São Paulo, em 28 de abril. Agora, a equipe só volta no Campeonato Brasileiro, que começa no segundo semestre.

-"A eliminação atrapalha nossos planos. É um problema tanto comercialmente, quanto de agenda, já que a gente fica parado agora. A parte boa é que temos tempo para trabalhar e se preparar melhor", disse Cléber Fonseca, diretor e um dos sócios da CNB ao portal SporTV.

O dirigente diz que a chegada de Ronaldo aumenta a pressão por resultados expressivos dentro do cenário e afirma que pode haver mudanças no elenco para as próximas competições.