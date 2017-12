Equipe de 'LoL' contrata psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro

Os times de eSports no Brasil e no mundo estão ficando cada vez mais profissionais, com equipe técnica que incluem até mesmo acompanhamento psicológico. Para as fases finais do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), a equipe Red Canids contratou a Coordenadora do Departamento de Preparação Mental do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Alessandra Dutra, de acordo com o site do SporTV.

Dutra, de 45 anos, tem 23 de atuação na área esportiva e ostenta no currículo a participação na comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina de Handebol campeã mundial em 2013 e trabalho com o tenista brasileiro Thomaz Bellucci.

O Red Canids decide o título do CBLoL no próximo dia 8 de abril, em Recife, contra a Keyd Stars. Além do troféu, as equipe disputam um prêmio de R$ 70 mil e a possibilidade de representar o Brasil no Mid-Season Invitational (MSI).