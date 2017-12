Equipe europeia conquista torneio de Dota 2 e fatura R$ 3,4 milhões

A OG confirmou seu favoritismo e venceu o Major de Boston, nos Estados Unidos, primeiro torneio da temporada 2016-2017. Com o título, a equipe europeia chegou a sua terceira conquista no principal torneio do game, e levou para casa um prêmio de US$ 1 milhão (R$ 3,4 milhões). Os estreantes da Ad Finem, ficaram com a segunda colocação e receberam US$ 500 mil.

A OG, equipe formada por jogadores da Dinamarca, Austrália, Suécia, Finlândia, Israel e França, não perdeu um confronto sequer durante a campanha no evento principal e encerrou sua participação com um triunfo por 3 a 1 sobre os gregos da Ad Finem. A Valve, organizadora do campeonato, já anunciou o local do próximo evento de Dota 2. A cidade escolhida foi Kiev, na Ucrânia, que receberá o torneio de 20 a 23 de abril de 2017.