Equipe de 'masters' de CS:GO contrata técnico e desafia jovens

Os esportes eletrônicos, conhecidos como eSports, estão ganhando cada dia mais adeptos pelo mundo. Os atletas virtuais costumam ser jovens, mas uma equipe está querendo quebrar esse padrão. Em uma ação de marketing para divulgar seu notebook, a Lenovo da Suécia montou e patrocina o time de CS: GO chamado Silver Snipers, que chama a atenção por ser o time mais velho da categoria, com média de 71 anos de idade entre os seus cinco membros.

O time é formado por três homens e duas mulheres que, em média, têm 60 horas de experiência no game. A mais jovem é Monica "Teen Slayer" Idenfors, de 62 anos. E mais idoso é Bertil "Berra-Bang" Englund, de 81 anos.

Para mostrar que a iniciativa é séria, a equipe contratou o técnico Tommy “Potti” Ingemarsson que já treinou o também sueco “Ninjas in Pyjamas”, time multicampeão em vários torneios importantes. A ideia do grupo é participar de jogos de exibição e já têm presença confirmada no DreamHack Winter 2017, que acontecerá no início de dezembro na Suécia. A equipe também está aberta a desafios, que podem ser feitos pelo site do oficial do Silver Snipers.