Equipe SK, só de brasileiros, vence torneio de CS:GO e é bi na Alemanha

A SK Gaming, equipe alemã de e-sports, que tem uma formação 100% brasileira, é bicampeã da ESL One Colônia, competição internacional de Counter Strike.

Neste domingo, o time derrotou a equipe norte-americana Cloud9 por 3 x 0 na finalíssima do torneio. Os destaques foram as grandes atuações de Gabriel "Fallen" e Marcelo "Coldzera". Com o título, o time levou para casa US$ 100 mil (R$ 328 mil)

A equipe é formada, além de Fallen e Cold, por Epitácio "Taco", João "Felps" e Fernando "Fer", e já anunciou que em breve virá ao Brasil para se encontrar com os fãs.

A visita vai ser nos dias 28, 29 e 30 deste mês, em um evento chamado "Encontro com as Lendas", que terá ainda uma competição reunindo os oito principais times do Brasil.

Os fãs poderão pegar autógrafos, tirar fotos e até mesmo jogar ao lado dos campeões.