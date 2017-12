Equipe SKT ganha vaga e melhor jogador de LoL do mundo vem ao Brasil

Considerado um dos melhores jogadores de League of Legends do mundo, o coreano Lee "Faker" Sang-hyeok vai realizar o seu sonho e dos fãs do game, ao vir para o Brasil. O atual tricampeão e jogador da equipe sul coreana SK Telecom T1 já está com passagem marcada para cá depois que sua ele e sua equipe conquistaram o título da primeira temporada da LCK 2017 (League of Legends Championship Korea), o campeonato regional.

O campeonato carimbou o passaporte do time para a disputa do mundialito de LoL (Mid-Season Invitational 2017), que começa já em 28 de abril e segue até 21 de maio, com disputas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Será a primeira vez que um evento dessa magnitude acontecerá no País.

Há um mês, Faker já havia dito que gostaria de vir ao Brasil. O MSI 2017 contará com mais 12 equipes das seguintes origens: Brasil; China; Rússia e região; Europa; Japão; norte da América Latina; sul da América Latina; América do Norte; Oceania; sudeste da Ásia; região de Taiwan e Hong Kong.

Os ingressos já estão esgotados.