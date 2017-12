Equipes amadoras de LoL poderão participar de torneio no Brasil

Curte jogar League of Legends, mas não é profissional? Tem uma equipe com amigos e sonha em disputar torneios? Pois agora já é possível inscrever times amadores compostos por 5 a 7 jogadores e disputar com equipes de nível semelhante, na plataforma Joga Junto, lançada pela Riot Games, desenvolvedora do LoL.

Acontece nesta semana o primeiro torneio promovido pela plataforma, cujas inscrições terminam nesta segunda-feira. Segundo a Riot Games, cada torneio terá uma agenda diferente de dias para as partidas, que devem acontecer das 20h às 21h de segunda e quarta ou terça e quinta, dependendo do nível de habilidade de cada equipe.

Cada integrante da equipe vencedora receberá 500 Riot Points em sua conta - que servem para adquirir diversos tipos de conteúdos no game.

Qualquer jogador brasileiro que possui uma conta nível 30 e realizou sua série de partidas classificatórias no modo de jogo ranqueado está apto a participar do Joga Junto. Para criar uma equipe, no entanto, jogadores só podem escolher amigos de sua lista que estejam em até duas ligas (ou elos) de diferença.

"A necessidade de promover partidas mais equilibradas partiu da própria comunidade de League of Legends e nós não poderíamos ignorar essa demanda", explica Márcio Orlandi, diretor de League of Legends da Riot Games no Brasil.