Equipes de League of Legends estão definidas para o All-Star

O All-Star 2016, campeonato de League of Legends que reúne os melhores jogadores do game escolhidos pelos fãs em votação na internet, já tem as equipes definidas. A Equipe Fogo será composta pelos times LCK, IWC, NA e LCS e a Equipe Gelo é representada pelos times LPL, EU LCS e LMS.

O torneio terá duas modalidades: o campeonato regional (Fogo contra Gelo) e o um contra um, aonde os times se enfrentam individualmente. Os vencedores do torneio levam para casa além de um troféu, um bonus de um IP para a temporada de 2017. O evento será realizado no Palau Sant Jordi, em Barcelona nos dias 8, 9, 10 e 11 de dezembro às 19 horas (horário de Brasília).