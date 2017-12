Equipes femininas ficam esquecidas no Fifa-17, mostra pesquisa

As equipes femininas de futebol atraem só uma pequena minoria de jogadores de Fifa-17, segundo pesquisa feita pelo Generation Xbox relativa não só ao console da Microsoft, mas que também mediu as estatísticas do game no PS4.

De acordo com a reportagem publicada no portal português Record, em média apenas 10% dos jogadores do game da EA Sports já testaram a possibilidade de jogar com mulheres, que foi disponibilizada no game desde a versão Fifa-16.

Segundo a reportagem, no Xbox One, a conquista "jogar uma partida com uma formação feminina", desbloqueada no momento em que se termina um jogo, foi buscada por 9,82%. No PS4, este número atinge 11,8%.

No que diz respeito à conquista da Copa Internacional Feminina, disponível no game, apenas 0,98% por cento dos utilizadores de Xbox conseguiram este troféu, enquanto no PS4 esse número é de só 1,2%.