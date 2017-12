Etapa final de Fifa Ultimate Team terá mais de US$ 1 milhão em prêmios

A EA Sports divulgou nesta quinta-feira, 26, o calendário do maior torneio mundial do modo Ultimate Team de Fifa 17. O FIFA Ultimate Team Championship Series (UTC) começa no dia 4 de fevereiro com a primeira temporada da regional europeia em Paris. Os torneios subsequentes acontecerão ainda em Syndey e Miami, antes da finalíssima em Berlim. A etapa final, que será realizada ainda este ano, trará US$ 1,3 milhões em prêmios.

"Desde o lançamento do FIFA 17, mais de 6 milhões de jogadores competiram nos FUT Champions e mais de 2.000 jogadores competiram nos torneios de qualificação", disse Brent Koning, comissário da FIFA.

As finais regionais contarão com 16 jogadores em cada console (Xbox One e PlayStation 4). Eles jogarão uma combinação de partidas de eliminatórias para determinar os campeões de cada plataforma. Os campeões de cada lado se enfrentam em duas rodadas em ambos consoles para determinar o vencedor final.