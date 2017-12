Evento em shopping tira Wendell Lira de seletiva para o Mundial de Fifa

O final de semana poderia ser histórico para Wendell Lira. O ex-jogador de futebol, vencedor do prêmio Puskás de 2015 pelo gol mais bonito do mundo e que se aposentou para se dedicar ao Fifa, poderia garantir seu lugar no Mundial da modalidade. Porém, um evento marcado previamente acabará com esse sonho.

"Galera, infelizmente não vou poder disputar o regional pelo fato de a empresa para qual trabalho já ter marcado evento para o mesmo dia! Mais uma vez, meu sonho foi adiado, mas, sábado e domingo, quem quiser me ver, é só colar no Bourbon de Porto Alegre. Mas a empresa não fez errado!! Esse evento foi fechado há um mês e também esse é meu trabalho. Claro que eu queria ir, mas fica para a próxima", disse ele, por meio de seu Twitter, explicando a ausência na competição, considerada a mais importante de todas para os jogadores do game da EA Sports.

Wendell é considerado um dos melhores jogadores do Brasil no Fifa. Meses atrás, ele deveria ter disputado a seletiva que aconteceu no Canadá, mas não conseguiu tirar o visto canadense a tempo. Agora, teria uma segunda chance, em Los Angeles, mas perderá por causa de compromissos no Brasil.

Por enquanto, o único brasileiro já garantido no Mundial de Fifa é Rafael Fortes, conhecido como "Rafifa", atleta do Paris Saint-Germain.