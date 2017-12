Ex-craques do futebol vão desafiar gamers por causas sociais em SP

Ex-jogadores de futebol de diversas gerações - entre eles Vampeta, Denílson, Viola, Luizão, Paulo Sérgio, Velloso, Ronaldo e Amoroso - vão formar um supertime de jogadores de futebol para desafiar gamers profissionais especializados em vários e-sports em um campeonato de games de futebol, em prol de causas sociais.

O desafio, chamado de Triple C Challenge - Champions Challenge for Causes (desafio de campeões por causas sociais) vai acontecer no Parque do Ibirapuera, entre os dias 24 e 25 de junho, no Pavilhão da Bienal, na capital paulista. Um dos desafiantes será o ex-jogador Wendell Lira, que depois de encerrar a carreira nos gramados joga videogame profisisonalmente.

Estão programadas 16 partidas, de 15 minutos cada, entre 15h e 19h, no sábado e no domingo, dentro de um evento maior denominado de Greenk Tech Show. A mostra une tecnologia e sustentabilidade, que tem como objetivo conscientizar a população sobre o descarte correto do e-lixo (smartphones, tablets, mouses, teclados usados ou estragados), e acontece de 23 a 25 de junho.

A programação completa pode ser consultada aqui e prevê a realização de uma série de campeonatos de outros esportes eletrônicos.