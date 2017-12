F-1 entra no mundo dos e-sports e anuncia campeonato mundial de game

A Formula 1 anunciou que vai promover o primeiro campeonato do game que leva o nome da categoria, e que vai escolher os melhores pilotos virtuais do mundo.

A disputa começa em setembro, as semifinais serão jogadas em outubro, em Londres, e a final acontece no fim de semana do último GP da temporada 'real' de 2017, dias 25 e 26 de novembro, em Abu Dhabi (Emirados Árabes).

O game F1 2017, desenvolvido pela Codemasters, será lançado daqui a quatro dias, em 25 de agosto, e a ideia da parceria da F-1, a desenvolvedora e a Gfinity (especialista em e-sports) é iniciar a competição poucos dias depois.

Um sistema de classificação vai escolher os 40 melhores pilotos, que nos dias 10 e 11 de outubro, na Gfinity Arena, em Londres, disputarão as semifinais. Serão os 20 primeiros colocados que, em três corridas, lutarão pelo título no fim de semana que marca o encerramento da temporada da F-1 em 2017, em Abu Dhabi.

Segundo a F-1, o gamer que vencer a primeira edição do campeonato estará automaticamente classificado para as semifinais do ano seguinte, terá seu próprio personagem incluído no game 'F1 2018' e ganhará o título de "Formula 1 e-sports champion expert".

Mais informações sobre as seletivas provavelmente serão divulgadas nas próximas semanas, incluindo a lista de países que poderão participar e como serão realizadas as classificatórias, além de serem selecionadas as plataformas nas quais a disputa ocorrerá, segundo o portal Motorsports.

O game F1 2017 sairá para PlayStation4, Xbox One e PC. Entre os recursos que estarão presentes, a possibilidade de jogar com todos os carros, pilotos e circuitos deste ano, além de carros clássicos como as McLaren pilotadas por Ayrton Senna em 1988 e 1991.

Veja o trailer do game: