Fã de Counter Strike, Neymar monta lan de última geração em sua mansão

Fã confesso do jogo de tiro Counter Strike, Neymar inaugurou um espaço profissional para se divertir com o game, em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Em algumas imagens publicadas nas redes sociais, o craque do Barcelona aparece ao lado de alguns amigos, entre eles o jogador Nenê, do Vasco, na sua lan house particular, equipada com 10 computadores de última geração e poltronas para competição, além de um telão, um servidor off-line para as partidas. Foi o jogador vascaíno quem divulgou as imagens do local, que costuma reunir outros amigos para a jogatina.

No final de 2016, Neymar postou fotos ao lado dos jogadores da equipe SK Gaming, de CS:GO. O encontro chamou a atenção dos fãs do game e bombou nas redes sociais.

Recentemente, fãs descobriram que Neymar mantém até mesmo um perfil na rede de games Steam, com o apelido de 'Batman Loco', onde mostra sua evolução no game. O perfil registra um tempo de jogo de cerca de 24 horas, em duas semanas. Clique aqui para ver.