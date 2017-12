Faculdade do Reino Unido lança curso superior de formação em E-Sports

A Universidade de Staffordshire, no Reino Unido, abriu um curso superior para interessados na formação superior envolvendo as áreas de marketing e administração de E-Sports (esportes eletrônicos).

O curso tem duração de três anos e aborda temas como técnicas de streaming e transmissões ao vivo e matérias relacionadas à área empresarial de games de competição e marketing para eventos envolvendo os games.

Segundo as informações do portal Omelete, os alunos chegarão até mesmo a criar e organizar um campeonato para pôr em prática os conceitos aprendidos. O estudante aprenderá a realizar eventos na indústria em torno dos atuais títulos competitivos, como League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, Overwatch, Dota 2 e outros títulos.

Ainda de acordo com o portal, algumas instituições norte-americanas já oferecem cursos do tipo, como a Universidade de Irvine. A instituçõa dá bolsas de estudo para jogadores amadores de League of Legends competirem e estudarem durante a permanência na faculdade.