Fãs de eSports se unem em 'torcida organizada' que distribui prêmios

Se você gosta de games, o final de semana começou com uma boa notícia para você. O INTZ eSports Club, em parceria com o TShow, Operation Kino, Brave, ProGaming e Team One, anuncia o lançamento do Torcida Gamer, plataforma que em sua primeira fase trará prêmios e novidades aos aficionados de games e eSports.

Para participar, o torcedor precisa apenas se cadastrar no site www.torcidagamer.com.br, de forma gratuita. Ao longo da próxima semana, muitos outros prêmios serão adicionados, como equipamentos gamers, placas de vídeo e muito mais. Além dos prêmios, o torcedor ajudará a impulsionar e unir o mercado de eSports no país.

"Nos últimos 12 meses, tentamos reunir todas os clubes do cenário para esse movimento de união, que é importante no mundo dos eSports. Apesar de não ter adesão total, estou muito contente com o resultado e com os clubes inseridos no projeto. Também queria agradecer as empresas apoiadoras que buscam, de alguma forma, contribuir para a potencialização do cenário", afirma Lucas Almeida, CEO do INTZ.

A primeira fase do projeto vai dar aos amantes do universo diversos prêmios. Neste início, 20 uniformes autografados dos seis clubes participantes serão destinados aos primeiros colocados no ranking, que será definido pelo número de indicações feitas pelo torcedor cadastrado. Durante a semana, mais novidades e surpresas para os amantes dos eSports serão anunciadas em www.torcidagamer.com.br ou nas redes sociais de mesmo nome.