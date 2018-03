Fãs vão à loucura com Coutinho usando a camisa do Barça no Fifa 18

Contratado pelo Barcelona por cerca de R$ 633 milhões e vínculo de cinco temporadas, Philippe Coutinho ainda não estreou pelo clube. Mas, no Fifa 18, o brasileiro já entrou em campo.

A notícia sobre atualização do game com Coutinho no Barcelona levou os fãs à loucura nas redes sociais. Em poucos minutos, os jogadores compartilharam a novidade em suas contas no Twitter.

No Fifa 18, o rating de Coutinho é 86. Ele tem como principais atributos o equilíbrio e agilidade e também se destaca no controle de bola, aceleração e dribles.

Veja a repercussão nas redes:

Pra quem joga FIFA, a atualização com Coutinho já está disponível. *-* — Blaugrana (@BlaugranaBRA) 12 de janeiro de 2018

No meu FIFA o Coutinho já fez ate gol pic.twitter.com/eeoFZnIWX9 — Lucas F.⚡️ (@luc_kystrike) 12 de janeiro de 2018

Barça com Coutinho no FIFA 18 ficou demais — mlk da 14⚽ (@marcos14feeh) 13 de janeiro de 2018

chegar em casa, atualizar o FIFA pra ter o Coutinho no Barça e assistir meu tricolor, tem coisa melhor? — 4 zói (@joao_bitten) 17 de janeiro de 2018

no Fifa, Coutinho já está no Barça ish — Shabir Sheik (@AyltonModumela) 17 de janeiro de 2018

E o coutinho q ja ta no barça no fifa hehe — Arthur Lassalvia (@tucolassalvia) 17 de janeiro de 2018

não tem graca jogar fifa com coutinho no seu time — gobriel (@Gobrielgomes) 8 de janeiro de 2018

coutinho já no barça no fifa 18 rs — Juan (@GodGomez99) 16 de janeiro de 2018