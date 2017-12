'Fera' bate-papo com Senna do Boné, campeão da E-Cup de Fifa-18; veja como foi

O Fera bateu um papo, nesta tarde, com Senna do Boné, pro player de Fifa-18 da @Feshowesports, que jogou videogame com a gente!

No papo, que foi transmitido ao vivo em nossa página no Facebook, Senna, que tem 21 anos, deu dicas para quem quer se tornar um jogador profissional do game, falou sobre sua experiência e sua rotina - como as lives que costuma fazer de suas partidas - e até mesmo deu toques para os iniciantes no e-Sport.

Senna conquistou no último sábado o título E-Cup, maior evento de Fifa da América Latina em 2017, que foi realizado no Beira-Rio, em Porto Alegre. Na final, Senna derrotou o argentino Nicolas99FC e ficou com o prêmio de R$ 50 mil.

Ele disse que as rivalidades existem apenas nas telas - e não pessoalmente, entre os jogadores. "No meio dos pro-players, é todo mundo bem amigo", afirmou Senna.

Sobre Fifa-18, o jogador disse que aprovou a versão original do game, que vem recebendo algumas correções de bugs. "Gostei mais de como o game veio. Quando lançaram o game, ele veio com a defesa manual, e na maioria dos jogos eu conseguia fazer muitos gols", revelou.

Confira abaixo a íntegra do bate-papo: