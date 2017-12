Nesta quarta-feira, a produtora Eletronic Arts disponibilizou o escudo e os dois uniformes da Chapecoense para serem utilizados no Ultimate Team do Fifa 17. Os usuários são informados da novidade assim que abrem o jogo com a mensagem, em português e inglês: "Vista esse uniforme e escudo em apoio aos amigos, familiares e fãs da Chapecoense. Força Chape".

A Chape foi parar no Fifa 17