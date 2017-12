Parlamento russo quer banir Fifa 17 do país por 'propaganda gay'

Até o dia 28 de novembro, a Eletronic Arts disponibilizou gratuitamente a todos os usuários do Fifa 17 um uniforme nas cores do arco-íris. A ação foi em apoio à campanha contra a homofobia "Rainbow Laces" ("Cadarços de Arco-íris"), feita pela organização britânica Stonewall e que também foi realizada com times da Premier League, a primeira divisão inglesa.

A atitude do estúdio canadense, no entanto, não foi bem aceita na Rússia. As autoridades locais viram no gesto uma possível violação de uma lei promulgada em 2013, que proíbe no país campanhas em apoio à comunidade LGBT. De acordo com o jornal britânico The Guardian, o jogo pode ser até banido na Rússia caso não se adapte à legislação local.