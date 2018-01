Fifa 18 lidera lista dos jogos mais vendidos da PSN brasileira em 2017

O Brasil é conhecido como o país do futebol e o esporte também faz sucesso por aqui em sua versão virtual. A Sony divulgou nesta sexta-feira, 5, quais foram os games mais vendidos em 2017 na PlayStation Store brasileira. E o FIFA 18, lançado no final de setembro, ficou em primeiro lugar. Além disso, o Fifa 17 apareceu na oitava posição. Grand Theft Auto V e Battlefield 4 ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Nos Estados Unidos, o game de futebol não entrou na lista dos 10 mais vendidos. O jogo de esporte melhor colocado foi NBA 2K18, que ficou com a sexta colocação. Os três games mais vendidos por lá foram: Duty: WWII, seguido por Destiny 2 e Friday the 13th: The Game.

Confira a lista dos games mais vendidos na PlayStation Store brasileira:

1. FIFA 18

2. Grand Theft Auto V

3. Battlefield 4

4. God of War III Remastered

5. Rainbow Six: Siege

6. Rocket League

7. Need for Speed

8. FIFA 17

9. Horizon Zero Dawn

10. Battlefield 1