Fifa 18 tem brasileiros aperfeiçoados e Astori inflacionado após morte

Enquanto clubes, jogadores e torcedores lamentam a morte do jogador Davide Astori, usuários do FIFA 18 aproveitam para lucrar no Ultimate Team. Os jogadores do game começaram vender os cards de Astori por valores muito acima da média, isso porque com a morte do zagueiro, a procura pela carta aumentou na intenção de homenageá-lo.

A carta continua com um valor alto, mas já tem diminuído com o passar dos dias. No domingo, dia do falecimento, o valor chegou a mais de 8 mil moedas. A média anterior do jogador girava entre 1000 e 1200 moedas. Veja abaixo a evolução:

Ação tem gerado revolta entre os internautas:

Ia comprar a carta do Astori no Fifa pra homenageá-lo, mas jogadores lixos colocaram a carta dele num preço caríssimo pra aproveitar o falecimento do cara. Simplesmente ridículo! — PH ✠ (@Amadeu_13) March 4, 2018

É vergonhoso... Usaram a morte do Astori para subirem o preço da carta dele dentro do FIFA, para que os outros usuários possam fazer homenagem, pagando bem mais. Em que mundo vivemos? — Ramos (@bramos002) 5 de março de 2018

preciso compartilhar: um jogador foi encontrado morto, Astori, da Fiorentina. Jogadores de FIFA aproveitaram isso para vender sua "cartinha" no jogo por um preço mais alto no comércio do jogo, tentando lucrar com isso. Isso me deixou bem triste — joshdebem (@joshdebem) March 5, 2018

Vocês que aumentaram o preço da carta do Astori no FIFA 18 pra lucrar com a morte dele: VOCÊS SÃO NOJENTOS. — se sentindo com raiva — Kê (@KenniaSantos) 4 de março de 2018

Atualização

O Rating Refresh é uma grande atualização que a EA Sports promove no modo Ultimate Team do FIFA 18. Ou seja, é um alinhamento do rating dado aos jogadores de acordo com seu desempenho no futebol real. Uma boa temporada resulta no upgrade de pontos, que permite o atleta se aperfeiçoar no game.

​Após mudar os ratings dos jogadores das principais ligas do mundo, a EA Sports finalizou o seu trabalho de recompensar os destaques da temporada fazendo a atualização dos campeonatos menores. O grupo conta com as ligas da Espanha, Alemanha, Itália, França e o "Resto do Mundo".

A lista conta com diversas estrelas, incluindo diversos brasileiros como Coutinho (de 86 para 87), Paulinho (81 para 83), Casemiro (85 para 86), Fabinho (83 para 84), Marquinhos (83 para 84), Marcelo (79 para 81), Filipe Luís (85 PARA 86) e muitos outros.