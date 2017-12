Finais do CBLoL movimentam torcida brasileira de games

As equipes Keyd Stars e Red Canids disputam hoje a finalíssima do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) 2017. A finalísisma começa ao meio-dia, no Classic Hall, em Olinda (Grande Recife), onde os dois times estão concentrados desde quarta-feira.

A final do CBLoL 2017 no esquema MD5 (Melhor de 5), onde o time que vencer 3 partidas primeiro leva a taça e o campeonato, além de um prêmio de R$ 70 mil. Os ingressos para a final se esgotaram em menos de uma hora.

Juntas, as equipes passaram mais de 24 horas em Summoner's Rift, o mapa que serve de palco virtual das partidas de LoL. Cada um dos times disputou 18 partidas, com direito muitas torres derrubadas, monstros épicos abatidos e quantidades enormes de ouro fictício ganho no game.

Recebidos em Recife como verdadeiras estrelas do esporte ou da música, os atletas que estão na final tiveram grande carinho dos fãs, que ficaram horas na fila para vê-los, segundo relato da Folha de Pernambuco.

As partidas serão transmitidas ao vivo na SporTV e em cinemas de 16 cidades brasileiras.