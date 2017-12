Final de 'League of Legends' supera audiência da decisão da NBA

Os games vêm conquistando cada dia mais fãs e alguns jogos possuem tantos admiradores quanto famosas bandas de rock ou times de futebol. A Riot Games, divulgou que a final do mundial de "League of Legends" obteve 43 milhões de espectadores únicos. Esse público supera a audiência da decisão da NBA deste ano, assistida por 30,8 milhões de pessoas.

A grande final de 2016 teve um aumento de 7 milhões de espectadores em comparação ao ano passado. Durante todos os 15 dias de competição, mais de 49 horas de partidas foram transmitidas com um total de 396 milhões de impressões únicas por dia. Nesta edição, a equipe SK Telecom T1 conquistou o tricampeonato, vencendo o Samsung Galaxy, no Staples Center, no estado da Califórnia, Estados Unidos.