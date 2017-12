Final do CBLoL será transmitida em 54 salas de cinema do País

Daqui duas semanas, no dia 2 de setembro, o Estádio Jornalista Felipe Drummond, mais conhecido como Mineirinho, em Belo Horizonte, às 17h, será palco da grande final da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), disputada entre a paiN Gaming e a Team oNe.

Para os torcedores que não poderão ir até Minas Gerais, a finalíssima do torneio será transmitida em 54 salas de cinema do País, distribuídas em 13 Estados, além do Distrito Federal.

Os ingressos, vendidos a R$ 50, poderão ser adquiridos de forma antecipada no site a distribuidora e também nas bilheterias dos respectivos cinemas.

Com a mudança na forma de classificação feita pela Riot Games, o campeão do CBLoL garante vaga direta para o mundial do jogo.

FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE LEAGUE OF LEGENDS

paiN Gaming x Team oNe

2 de setembro, 17h, Estádio Jornalista Felipe Drummond, Mineirinho, Belo Horizonte

Transmissão nos cinemas

Ingressos: R$ 50,00

Venda de ingressos: cinelive.com.br

Alagoas: Maceió (1 cinema)

Amapá: Macapá (1)

Bahia: Salvador (1)

Ceará: Fortaleza (1)

Distrito Federal: Brasília (2) e Taguatinga (1)

Goiás: Anápolis (1), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1)

Minas Gerais: Araxá (1), Belo Horizonte (1), Ituiutaba (1), Juiz de Fora (1), Montes Claros (1), Patos de Minas (1), Uberada (1), Uberlândia (1) e Várzea Grande (1)

Mato Grosso: Várzea Grande (1)

Pernambuco: Recife (1)

Paraná: Curitiba (2), Londrina (1) e Maringá (1)

Rio de Janeiro: Niterói (1) e Rio de Janeiro (3)

Rio Grande do Sul: Pelotas (1) e Porto Alegre (2)

Sergipe: Aracaju (1)

São Paulo: Araçatuba (1), Bauru (1), Botucatu (1), Campinas (2), Caraguatatuba (1), Cotia (1), Guaratinguetá (1), Lorena (1), Mogi Guaçu (1), Pindamonhangaba (1), Santos (1), São Caetano do Sul (1), São Paulo (8) e Suzano (1)