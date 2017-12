Fla entra no mundo dos games e anuncia time próprio de League of Legends

O Flamengo vai entrar de vez no mundo dos e-sports e lançar uma equipe própria de League of Legends (LoL), game multiplayer de luta, um dos mais populares do mundo.

Ontem, o vice-presidente de marketing do Fla, Daniel Orlean, publicou a notícia em seu Twitter, ainda sem maiores detalhes. "Na minha época, LOL era "Eu tô rindo muito". Agora é uma nova modalidade do Mengão", postou o dirigente.

Com a iniciativa, o Flamengo se torna o quinto grande clube de futebol do País a ter uma equipe de esportes eletrônicos. O time vai figurar ao lado do Santos (o pioneiro), ABC-RN (que hoje tem dois times de LoL) e do Goiás, que tem uma equipe de Fifa, game de futebol, tendo contratado recentemente um dos melhores jogadores do mundo, Lucas Gonçalves. O Remo-PA também já investiu anteriormente em games.

No cenário mundial, já competem nos esportes eletrônicos equipes como PSG, Wolfsburg, Valencia, Manchester City, West Ham, Monaco e Schalke 04.