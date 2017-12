Flamengo fará seletiva nacional para escolher atletas para equipe de LoL

O Flamengo fará uma seletiva nacional para escolher jogadores que formarão sua equipe de League of Legends, que marcará a estreia do clube nos esportes eletrônicos. A ideia do clube, que anunciou recentemente a iniciativa, é mesclar jogadores já experientes com atletas novos, que têm potencial de se firmar no cenário nacional, e seriam escolhidos numa espécie de peneira.

"Vão ter coisas acontecendo em agosto, setembro e outubro. A partir daí, com o nosso time já afunilado e com os patrocinadores dentro do processo, vamos divulgar a quais serão os nosso próximos passos", afirmou Daniel Orlean, vice-presidente de marketing do Flamengo. De acordo com ele, a equipe será própria do clube, que dará toda a estrutura para treinamento, e não terá atletas terceirizados.

Ainda não se sabe se a futura equipe de League of Legends do clube participará do Circuito Desafiante - que seria um primeiro passo para a seleção do time a um campeonato nacional - ou se o Flamengo poderá disputar diretamente o Campeonato Brasileiro de LoL, comprando a vaga.

O clube carioca também pretende formar uma equipe de Pro Evolution Soccer, um dos principais games de futebol do mundo, da Konami, e em breve divulgar informações sobre como será a estrutura do time.