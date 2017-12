Gabriel Medina vira astro de novo game de surfe para celulares

Você é daqueles que sempre sonhou em pegar uma onda com Gabriel Medina? Pois agora é possível. E nem é preciso se molhar para isso! O primeiro brasileiro campeão mundial de surfe acaba de lançar o "Go! Medina", jogo desenvolvido para celulares e tablets que pode ser baixado gratuitamente nos dispositivos móveis que utilizam os sistemas operacionais Android e iOS (a partir de agosto).

"É muito legal ver que as pessoas que acompanham a minha carreira poderão ficar mais próximas através desse game que está fantástico. Nós fizemos um jogo para mostrar as emoções que sinto ao surfar e tenho certeza que a galera que curte o esporte, a galera do surf, vai se amarrar. Tudo foi pensado para ser o mais próximo do que eu vivo, de forma divertida e fácil de se jogar. Os cenários e os personagens são bem reais e construídos com muito carinho pela equipe de desenvolvimento. Está maneiríssimo", disse Gabriel Medina, bastante empolgado com a novidade.

Idealizado pela SOMA, o jogo será disponibilizado no mercado global em cinco idiomas: português e inglês no seu lançamento e nos próximos meses em francês, espanhol e chinês. O jogo arcade chega em um momento oportuno, já que nunca houve na história do surfe tantos brasileiros na elite da modalidade e, é claro, a recente promoção à esporte olímpico, estreando na Olimpíada de Tóquio, em 2020.

Em "Go! Medina", o jogador customiza seu personagem e vai ter o privilégio de aprender a surfar com o campeão Medina, com dicas de seu técnico e padrasto, Charles Saldanha. A partir daí, terá de seguir a própria carreira no Circuito. Quanto melhor for seu desempenho, melhores serão suas recompensas – que permitirão que o surfista adquira novos equipamentos, como pranchas, roupas, consumíveis e manobras especiais. Outra forma de evoluir no game é comprando itens.

Além disso, existirá a Ilha Medina, onde os jogadores poderão se divertir surfando em disputas de corridas contra o tempo, obstáculos e práticas do free surf. O game contará com um painel interativo incluindo a Rotina do atleta, acesso a promoções e conteúdos exclusivos.