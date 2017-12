Game do Tour de France 2017 é lançado para celulares Android

Já dá para participar de uma das mais famosas provas do ciclismo mundial o Tour de France (Volta da França), na tela do celular, com o game Tour de France - Cycling stars Official game 2017 (baixe aqui).

O mais interessante do game deste ano (o jogo costuma ter edições anuais) é a proposta: o jogador faz o papel não de um ciclista, mas de diretor esportivo de uma das equipes da competição. E tem, assim, que gerir vários aspectos para levar o time à vitória.

Uma das tarefas, por exemplo, é analisar detalhadamente os dados dos atletas, até mesmo com as etapas em andamento, e traçar estratégias para corridas e treinos.

Apesar do título, o jogo tem ainda incluídas outras provas míticas como a Volta a Itália e a Espanha.

O jogo do Le Tour de France 2017 é gratuito (mas apresenta alguns anúncios), e exige um smartphone com pelo menos 1,5 GB de memória RAM.