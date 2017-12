Game F1 2017 terá carros da McLaren pilotados por Senna; veja trailer

O game F1 2017, que será lançado no próximo dia 25 para PlayStation4, Xbox One e PC, teve o último trailer e mais uma lista de boas novidades divulgados pela desenvolvedora, a Codemasters. Entre os recursos que estarão presentes, a possibilidade de jogar com as McLaren pilotadas por Ayrton Senna - os carros icônicos de 1988 e 1991.

Anteriormente, já estava confirmado que o game teria alguns carros clássicos da Williams à disposição dos jogadores. No total, serão 12 carros 'fora de época' presentes no game, além de todos os veículos e pilotos da atual temporada. Confira a lista dos carros clássicos que terá o game:

1995 Ferrari 412 T2

2002 Ferrari F2002

2004 Ferrari F2004

2007 Ferrari F2007

1988 McLaren MP4/4

1991 McLaren MP4/6

1998 McLaren MP4-13

2008 McLaren MP4-23

1992 Williams FW14B

1996 Williams FW18

2006 Renault R26

2010 Red Bull Racing RB6

Entre os circuitos, a desenvolvedora já divulgou que F1 2017 terá todas as 20 pistas da atual temporada, além de layouts exclusivos e mais curtos disponíveis: Grã-Bretanha, Bahrain, EUA e Japão, além da possibilidade de competir à noite no icônico circuito de Mônaco.

Um pacote de novos pontos de vista para o espectador, de novas estatísticas completas online e melhorias para sessões multiplayer completam as melhorias do game.

Veja o trailer: