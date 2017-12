Game F1 2017 terá duas Williams clássicas para os jogadores; veja

O game F1 2017, que será lançado no dia 25 de agosto, terá duas Williams clássicas entre os veículos disponíveis para os jogadores. A desenvolvedora do game, a Codemasters, já revelou oito dos 12 carros 'foras de época' que farão parte do game, bastante aguardado pelos fãs de jogos de corrida.

A novidade do dia foi a revelação da Williams FW14B, de 1992, com a qual correram Nigel Mansell e Riccardo Patrese, com a clássica pintura branca, azu, e amarela, e da Williams FW18 de 1996, carro com o qual Damon Hill conquistou seu único título na F1.

Além dos carros clássicos - na lista já revelada aparecem ícones como a Ferrari 412 de 1995, a McLaren MP4 de 1988 (de Senna) e a RedBull RB6 de 2010 - o game terá versões de todos os pilotos e carros da atual temporada.

F1 2017 será lançado para PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Assista o trailer que mostra os clássicos do game: