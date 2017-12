Gameplay de Star Wars: Battlefront II vaza horas antes da E3 2017

Fãs de games e de Star Wars tem motivos para comemorar. Poucas horas do início da E3, vazaram imagens de gameplay de "Star Wars: Battlefront II", que será apresentado na conferência da EA neste sábado, às 16h. No vídeo, é possível ver Darth Maul, Rey e Boba Fett em ação. As imagens foram divulgadas por um canal no YouTube e rapidamente retiradas do ar pela Electronic Arts.

No site oficial, uma atualização comunica que os testes terão início em algum momento do outono (entre Setembro e Outubro já que o game está de lançamento marcado para Novembro). Aqueles que fizerem a pré-compra do título terão acesso antecipado.

Star Wars: Battlefront II terá uma campanha canônica totalmente original que se passa após os eventos de "Retorno de Jedi", e terá personagens de todas as eras da saga no multiplayer. Rey e Kylo Ren também já foram confirmados.

O game estará disponível para PlayStation 4, Xbox One e PC a partir de 17 de novembro.