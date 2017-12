Time de Counter-Strike do Brasil perde final do IEM Oakland, nos EUA

O time brasileiro de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) da SK Gaming se esforçou e foi longe, mas acabou perdendo para o Ninjas in Pyjamas, da Suécia, na final do Intel Extreme Masters (IEM) Oakland, nos Estados Unidos, segundo informações da SporTv.

A partida ocorreu neste domingo (madrugada de segunda aqui no Brasil) na Oracle Arena, em Oakland. A equipe sofreu a virada por 2 a 1 (4 x 16 na Train, 16 x 14 na Cache, e 16 x 14 na Cobblestone).

Os suecos faturaram, além do troféu, um prêmio de US$ 125 mil (R$ 423 mil). Os brasileiros ficaram com US$ 53 mil (R$ 179 mil).