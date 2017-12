Ganhador do Puskás 2015, Wendell Lira vai para Copa do Mundo de FIFA

Vencedor do prêmio Puskás de 2015 (gol mais bonito do ano), Wendell Lira deixou os gramados para se dedicar aos campeonatos de games de futebol e ao seu canal no Youtube. E o ex-jogador já vem colhendo resultados, sendo sua mais nova conquista a classificação para a FIWC (FIFA Interative World Cup), a Copa do Mundo de Fifa.

O brasileiro conseguiu vaga após seletiva no qual ganhou 192 partidas e perdeu apenas oito. O torneio reunirá os melhores da temporada em FIFA 17 e os primeiros colocados do Ultimate Team Championship Series. O FIWC distribuirá 200 mil dólares ao seu vencedor e será realizado em Londres, capital da Inglaterra.

Lira também se classificou para o Ultimate Team. O youtuber está na competição regional das Américas, que ocorre no Canadá, no dia 8 de abril. Caso fique entre os três melhores, vai para a grande final do campeonato, realizado em Berlim.