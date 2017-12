Garoto de 14 anos 'torra' todo dinheiro da família em compras no Fifa-18

A mãe de um adolescente de 14 anos fez um alerta a outros pais irlandeses depois que o filho acabou com as finanças da família comprando artigos no game Fifa-18.

O garoto acabou com todo o limite bancário comprando "pontos" enquanto jogava - e, segundo a mãe e o jovem, não houve nenhum alerta de que eles custariam dinheiro emitido pelo game.

Segundo a mãe, o garoto ganhou um Playstation 4 e o game Fifa-18, e as compras começaram a consumir os recursos do cartão de crédito e da conta bancária vinculados ao perfil na Play Station Store. Após alguns dias e centenas de micropagamentos depois, na aquisição de pacotes, o banco enviou uma mensagem alertando que o limite do cartão havia estourado.

A mulher também não conseguiu sacar dinheiro no banco e, segundo ela declarou ao jornal Irish Mirror, o saldo também foi zerado com as transações no game.

A família ainda tentou entrar em contato com a Sony para tentar reaver os valores, mas a empresa ressaltou que o jogo tem uma classificação etária para adultos. Como o garoto não deveria estar jogando sem supervisão dos pais, nada poderia ser feito para reembolsar os gastos.