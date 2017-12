GP de Interlagos oferece simuladores de corrida para divertir o público

A habilidade na condução de simuladores é o desafio que a organização do Formula 1 Grande Prêmio do Brasil 2017 oferece aos frequentadores durante os dias 10, 11 e 12 de novembro, em Interlagos. Este é o terceiro ano consecutivo em que a Poliszuk Entretenimento instala as plataformas e simuladores durante o GP. Mas desta vez o espaço é maior, climatizado e mais intimista, com luzes baixas, permitindo uma concentração maior.

Os 15 simuladores estarão disponíveis ao público nas áreas Vip, dois deles contanto com realidade virtual. O jogo oficial da F1, o F1 2017, é oferecido, assim como outros games de automobilismo – Forza Motorsport 7, Project CARS 2 e Gran Turismo Sport, todos de última geração. Estes jogos oferecem a chance de conhecer e dirigir um carro de competição virtual nos mais tradicionais circuitos do mundo. Os simuladores e plataformas contarão com a ajuda de monitores e estarão disponíveis nos três dias a partir das 7h da manhã até o último praticante.

“Não é de hoje que os videogames deixaram de ser coisa de criança. Então chegou a hora de incrementar o mais importante evento esportivo do país com o ambiente gamer, principalmente em um momento tão importante e feliz que acena a indústria dos jogos eletrônicos”, aponta Rafael Poliszuk, responsável pela operação.