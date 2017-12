Grand Slam de 'CS:GO' pagará R$ 3,3 milhões à primeira equipe vencedora

A ESL anunciou, nesta segunda-feira, a criação do chamado Grand Slam, uma bonificação de US$ 1 milhão (R$ 3,3 milhões) para a equipe que conquistar quatro títulos dos torneios mais importantes de CS:GO do mundo: ESL Pro League, ESL One, IEM e DreamHack Masters. Haverá ainda um bônus de US$ 100 mil (R$ 331 mil) para qualquer equipe que superar um rival que estiver a uma vitória de alcançar o Grand Slam.

O primeiro campeonato do Grand Slam será a ESL One Colônia, realizado em julho. Dos outros campeonatos válidos já confirmados para 2017, estão também a DreamHack Masters Malmö e a ESL One Nova York, em setembro, e as Finais da 6ª Temporada da ESL Pro League, em dezembro.